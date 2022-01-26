Фигуристы группы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск
Фигуристы группы Этери Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.
«Фигуристы группы Тутберидзе вылетели в Красноярск утром», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Под руководством Тутберидзе тренируются Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, выступающие в одиночном женском катании, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выступают в соревнованиях спортивных пар.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.
Источник: https://tass.ru/sport/13527025
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