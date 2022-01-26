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Сегодня, 11:16

Фигуристы группы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск

Иван Торопцев
Корреспондент

Фигуристы группы Этери Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.

«Фигуристы группы Тутберидзе вылетели в Красноярск утром», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Под руководством Тутберидзе тренируются Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, выступающие в одиночном женском катании, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выступают в соревнованиях спортивных пар.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/13527025
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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