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Сегодня, 16:35

Дэвис и Смолкин поделились эмоциями после проката по олимпийскому льду

Дэвис и Смолкин поделились эмоциями после выступления с ритм-танцем на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили на вопросы корреспондента «СЭ» после выступления с ритм-танцем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Как вы себя чувствуете, Диана?

Отвечает Смолкин: — Она прекрасно себя чувствует. Совсем немного говорит по-английский. Она покинула США, когда ей было всего 3 года. Давайте следующий вопрос.

— Как вы себя чувствуете на Олимпиаде, после проката по олимпийскому льду?

— Это потрясающе событие, что нам удалось попасть сюда. У нас есть такая возможность в наши юные года предоставлять свою страну. Мы довольны выступлением. Ждем возможности показать свой произвольный танец-танго. Для нас это будет потрясающий опыт. Для будущего это может дать огромный запас прочности.

— Вы прилетели заранее из-за командного турнира. Как провели время до своего выхода на лед?

— Прилетели не из-за командного, а потому что все вылетали вместе со сборов. Мы изначально настраивались на личный турнир. Удалось поболеть за своих. Прекрасная атмосфера, даже несмотря на все антиковидные меры. Олимпиада — это Олимпиада. Это потрясающе событие. Мы рады быть здесь.

За выступления с ритм-танцем судьи поставили Дэвис и Смолкину 71,66 балла. Пара квалифицировалась в произвольную программу.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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