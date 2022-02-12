Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:25

Дэвис и Смолкин объяснили учебу в астраханском вузе

Дэвис и Смолкин ответили на вопрос об учебе в астраханском вузе
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили на вопрос корреспондента «СЭ» об учебе в астраханском Институте рыбного хозяйства, биологии и природопользования. После чемпионата Европы вуз поздравил их с выступлением, но затем удалил заметку.

— После чемпионата Европы стала мемом ваша учеба в Астраханском институте рыбного хозяйства. Вы действительно там учитесь, успеваете летать?
— Да, мы действительно там учимся, потому что институт сотрудничает с «Самбо-70». Большое количество спортсменов школы имеют прямое отношение к этому вузу. Все на дистанционном обучении, с этим проблем нет, в любом вузе в принципе можно так учиться. Поскольку «Самбо-70» сотрудничает именно с этим вузом, нам идут на какие-то уступки, на время Олимпиады дают сконцентрироваться на ней. Но потом дистанционно все сдаем.
— Прилетать сдавать придется?
— Пока таких разговоров нет, если надо будет — значит, надо. Но пока все дистанционно решается, к счастью, как и во многих вузах, наверное.
— В рыболовство переходить не собираетесь?
— Таких мыслей пока не было.

Дэвис и Смолкин выступили с ритм-танцем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После своего проката пара лидируют в турнирной таблице с результатом 71,66 балла.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
4
3
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
Синицина и Кацалапов чисто откатали ритм-танец на Олимпиаде в Пекине
Вероника Степанова — новое лицо российского спорта. Она влюбила в себя страну
Вяльбе: «Я не просила короля Норвегии извиняться, чушь полная!»
Степанова и Букин набрали 84,09 балла за ритм-танец на Олимпиаде в Пекине
Глеб Смолкин: «Валиева — прекрасная фигуристка. Она — наше будущее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова поддержала Валиеву в эфире Первого канала

Дэвис и Смолкин поделились эмоциями после проката по олимпийскому льду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости