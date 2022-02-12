Дэвис и Смолкин объяснили учебу в астраханском вузе

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили на вопрос корреспондента «СЭ» об учебе в астраханском Институте рыбного хозяйства, биологии и природопользования. После чемпионата Европы вуз поздравил их с выступлением, но затем удалил заметку.

— После чемпионата Европы стала мемом ваша учеба в Астраханском институте рыбного хозяйства. Вы действительно там учитесь, успеваете летать?

— Да, мы действительно там учимся, потому что институт сотрудничает с «Самбо-70». Большое количество спортсменов школы имеют прямое отношение к этому вузу. Все на дистанционном обучении, с этим проблем нет, в любом вузе в принципе можно так учиться. Поскольку «Самбо-70» сотрудничает именно с этим вузом, нам идут на какие-то уступки, на время Олимпиады дают сконцентрироваться на ней. Но потом дистанционно все сдаем.

— Прилетать сдавать придется?

— Пока таких разговоров нет, если надо будет — значит, надо. Но пока все дистанционно решается, к счастью, как и во многих вузах, наверное.

— В рыболовство переходить не собираетесь?

— Таких мыслей пока не было.

Дэвис и Смолкин выступили с ритм-танцем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После своего проката пара лидируют в турнирной таблице с результатом 71,66 балла.