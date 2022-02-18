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Сегодня, 17:30

Фигуристка Мишина ответила на вопрос о своей эмоциональной реакции после победы в командном турнире на Олимпиаде

Сергей Федоров
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Reuters

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала свою реакция на вопрос журналиста на английском языке после победы в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Мишина: Отвечу просто: я получила много поздравлений после короткой программы, это не может не радовать!

Галлямов: Пускай у иностранных журналистов будет русский переводчик, чтобы русский язык знали как можно больше людей.

Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, тоже высказался о словах Мишиной.

«Видели видео Насти, но у нас таких казусов на камеру не припомню», — сказал он.

Сегодня, 18 февраля пары представили короткие программы на Олимпиаде в Пекине. На данный момент первое место занимает китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань (84,41).

На второй позиции находятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25), на третьей — Мишина и Галлямов ( 82,76). Четвертое место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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