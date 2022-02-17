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Сегодня, 15:52

Фигуристка Карен Чен: «Обидно, что медальной церемонии не будет»

Сергей Федоров
Корреспондент

Американская фигуристка Карен Чен сожалеет, что МОК не проводит церемонию награждения по итогу командного турнира на Олимпиаде из-за скандала с россиянкой Камилой Валиевой.

«Я не знаю деталей дела Валиевой. Могу лишь сказать, важно, чтобы соревнования были чистыми. Очень обидно, что медальной церемонии не будет, но это сложная ситуация», — заявила Чен.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

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