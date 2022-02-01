Фигуристка Акатьева поддержала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Софья Акатьева в своем Instagram поддержала спортсменов, отправившихся на Олимпиаду в Пекин.

«Не секрет, что Олимпиада — особенный турнир для любого спортсмена и одна из главных целей всего соревновательного пути. Я искренне рада за всех участников нашей российской сборной по фигурному катанию, а также по другим видам спорта, которые отобрались на эти Игры!

Уже завтра команда фигуристов и тренеров отправляется в Пекин. От всей души желаю всем крепкого здоровья и удачи, пусть олимпийская магия будет для вас самой счастливой и незабываемой!» - написала Акатьева.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

В женском одиночном катании — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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