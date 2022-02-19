Фигуристам вручили медали после завершения соревнования спортивных пар на Олимпиаде в Пекине
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Тарасова и Морозов набрали 239,25 балла по сумме двух программ.
Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов — 239,88 балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 балла.
Сразу после завершения соревнования прошла церемония награждения призеров.
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