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Сегодня, 17:11

Фигуристам вручили медали после завершения соревнования спортивных пар на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Церемония награждения.
Фото Кадр трансляции канала «Россия-1».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Тарасова и Морозов набрали 239,25 балла по сумме двух программ.

Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов — 239,88 балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 балла.

Сразу после завершения соревнования прошла церемония награждения призеров.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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