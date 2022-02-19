Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвел итоги выступлений российских пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Думаю, все сегодня рады своим медалям. В фигурном катании олимпийская награда — вершина карьеры. Это очень много для нас значит. Последние четыре года мы работали только ради этого момента», — сказал Морозов.

По итогам турнира спортивных пар Морозов и Тарасова завоевали серебряные медали (239,25 балла). Бронзу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50 балла).

Золото — у пары из Китая Суй Вэнцзин и Цун Хань (239,88 балла).