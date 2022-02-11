Фигурист Семененко подвел итоги выступления на Олимпиаде

Российский фигурист Евгений Семененко опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Мой путь на Олимпиаду в Пекин был непростым. Я очень рад, что сейчас здесь, что у меня появилась возможность окунуться в особенную спортивную атмосферу Олимпийских игр. Посчастливилось соревноваться с лучшими фигуристами мира. Спасибо моим родным, всем моим тренерам, а отдельно — Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, которая и в радостные, и в сложные моменты жизни с моего восьмилетнего возраста всегда со мной. Благодарен моим искренним болельщикам за поддержку», — написал Семененко.

Семененко стал лучшим из российских одиночников на Олимпиаде в личном турнире. Он набрал 274,13 балла и занял 8-е итоговое место.

Победил Нэтан Чен из США (332,60). Вторая позиция у Юмы Кагиямы (310,05), третий — Шома Уно (293,00).