Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги Олимпиады в Пекине.

«Еще очень многие вещи нужно пережить, обдумать, пропустить через себя, чтобы до конца прочувствовать, что же это все было! Еще долго я буду что-то выкладывать, рассказывать, думать про Олимпийские игры, но самая важная вещь уже плотно засела в голове. Спорт — это не медали, звания и титулы. Спорт — это эмоции, чувства и бесконечное удовольствие заниматься делом, которое ты больше всего любишь.

Как бы все в итоге ни закончилось, мои впечатления и мое личное счастье — стать частью большой олимпийской истории — никто никогда не заберет!

Спасибо моей семье, моим тренерам, моим друзьям и многим другим людям, которые взрастили меня и довели до заветного льда в Пекине! Мы прошли этот путь вместе! Остается только продолжать работать, ведь на этом жизнь не кончается.

Спасибо огромное моим болельщикам и всем, кто смотрел фигурное катание и поддерживал спортсменов! Это безумно приятно, и я благодарен вам», — написал Кондратюк.

По итогам личного турнира Кондратюк занял 15-е место, набрав за короткую и произвольную программы 248,82 балла.