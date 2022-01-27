Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:33

Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»

Горшков рассказал о настроении в сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал «СЭ» о настроении в сборной перед Олимпиадой, учитывая участившиеся случаи коронавируса у спортсменов, которые летят в Пекин.

«Как говорится, все мы ходим под Богом. С нашей стороны делается все необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения. Сборная вылетает из Красноярска в Пекин 1 февраля», — сказал Горшков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус.
Первый — фигурист Егор Базин, запасной сборной в танцах на льду, выступающий вместе с Елизаветой Худайбердиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»
Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом
Несколько игроков и тренер «Ростов-Дона» заболели коронавирусом. В матче с ЦСКА сыграет молодежный состав
Защитник «Атлетико» Фелипе сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Барселоной»
Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь в Пекин на Олимпиаду вместе с командой
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Стало известно, когда российские хоккеистки смогут улететь в Пекин
Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь в Пекин на Олимпиаду вместе с командой
Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заразился коронавирусом перед Олимпиадой
Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин
Кузьменко сделал хет-трик в двустороннем матче перед Олимпиадой. Форвард СКА — запасной в сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как выступят ученицы Тутберидзе на Олимпиаде и что с ковидом в сборной? Live «СЭ» в 14:00!
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости