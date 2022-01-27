Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»

Горшков рассказал о настроении в сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал «СЭ» о настроении в сборной перед Олимпиадой, учитывая участившиеся случаи коронавируса у спортсменов, которые летят в Пекин.

«Как говорится, все мы ходим под Богом. С нашей стороны делается все необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения. Сборная вылетает из Красноярска в Пекин 1 февраля», — сказал Горшков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», на сборах национальной команды России по фигурному катанию в Красноярске у трех участников взяты положительные анализы на коронавирус.

Первый — фигурист Егор Базин, запасной сборной в танцах на льду, выступающий вместе с Елизаветой Худайбердиевой. Второй — тренер данной пары Денис Самохин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.