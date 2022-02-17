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Сегодня, 21:52

Евгения Медведева выступила с заявлением в адрес Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась впечатлениями после завершения соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Тяжело писать этот пост. Но не могу не высказаться.

1. Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю Instagram и проведи время с близкими. Впереди еще масса соревнований. Впереди еще вся жизнь.

2. Саша, это была великая произвольная программа. И у тебя еще будут золотые медали. У тебя будет все, что ты хочешь. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать. Ты невероятно одаренная спортсменка. У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты.

3. Аня, ты настоящий боец. Я горжусь тобой. В нужный момент ты выдала прокат жизни. Ты очень сильный человек и феноменальный спортсмен. Ты — Олимпийская чемпионка. Сегодня твой день. Сегодня день твоих родителей! Поздравляю от всей души всю вашу семью!» — написала Медведева в Instagram.

 

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У нее 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место. На ее счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Камила Валиева
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