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Медведева о выступлении Кондратюка: «То самое олимпийское катание»

Медведева оценила короткую программу Кондратюка в командном турнире Олимпиады-2022
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала короткую программу российского фигуриста Марка Кондратюка в командном турнире Олимпиады-2022.

«Браво! Наконец-то! Чистое катание! То самое олимпийское катание. Марк, спасибо за этот прокат, это было потрясающе. Спасибо тебе! Та самая энергетика, которая полюбилась всей стране. Хочется поздравить и поблагодарить тренера, который подарил нам этого спортсмена», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Кондратюк без грубых ошибок исполнил короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Он прыгнул четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов+тройной тулуп. За свой прокат российский фигурист получил 95,81 балла.

Олимпиада
Евгения Медведева
Марк Кондратюк
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