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Сегодня, 08:00

Евгений Плющенко: «Поставил на победу Щербаковой на Олимпиаде и выиграл несколько миллионов рублей»

Сергей Разин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что рад за Анну Щербакову, которая выиграла Олимпиаду-2022 в женском одиночном катании, и рассказал, что сделал ставку на ее победу в букмекерской конторе.

«А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей.

Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал — и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились".

Щербакова заняла первое место. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова. На третьем месте японка Каори Сакамото. Еще одна россиянка Камила Валиева на четвертой позиции.

Олимпиада
Анна Щербакова
Евгений Плющенко
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