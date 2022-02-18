Евгений Плющенко: «Поставил на победу Щербаковой на Олимпиаде и выиграл несколько миллионов рублей»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что рад за Анну Щербакову, которая выиграла Олимпиаду-2022 в женском одиночном катании, и рассказал, что сделал ставку на ее победу в букмекерской конторе.

«А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей.

Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал — и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились".

Щербакова заняла первое место. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова. На третьем месте японка Каори Сакамото. Еще одна россиянка Камила Валиева на четвертой позиции.