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Сегодня, 13:00

«Это сильнейший состав! Все ребята — первые номера». Тарасова о командном турнире на Олимпиаде

Тарасова оценила командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022
Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила состав олимпийской сборной России на командный турнир в Пекине.

«Это сильнейший состав. Все ребята — первые номера. Дай Бог им здоровья. Кондратюк, Валиева, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов — это сильнейшие спортсмены. Здесь все понятно», — сказала Тарасова «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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