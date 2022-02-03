Тарасова оценила командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила состав олимпийской сборной России на командный турнир в Пекине.

«Это сильнейший состав. Все ребята — первые номера. Дай Бог им здоровья. Кондратюк, Валиева, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов — это сильнейшие спортсмены. Здесь все понятно», — сказала Тарасова «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022