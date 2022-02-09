Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Непонятно до сих пор, когда, кто и где брал эту пробу. Когда до Олимпиады? Почему не допустили? Много вопросов. Ребенок заявлен на командный турнир, в котором участвуют другие спортсмены. Организация умышленно это скрывала, умышленно никому не говорила. И именно после победы в командном турнире пошла такая информация. Для меня это явная провокация! Просто открытая! В фигурном катании никакой допинг не поможет выиграть медаль. Это просто плохой страшный сон! Надеюсь, в этом разберутся. Однозначно, это спланированная акция против российской команды, это видно. Они обязаны были доложить об этом до начала олимпийских игр. У нас бы любая девочка была бы на первом месте. Дай Бог Камиле сил. Она безумно талантливая девочка и ни в чем этом не виновата!», — сказала Навка «СЭ».

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.

Фигуристка во вторник, 9 февраля, пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал ее отсутствие, в то время, как пропуск Анастасии Мишиной, Александра Галлямова и Марка Кондратюка объяснили их тренеры — Тамара Москвина и Светлана Соколовская.