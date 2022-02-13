Этери Тутберидзе: «Валиева несет красоту в нашу жизнь. В ее исполнении это не спорт, а искусство»

Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Она чувствует поддержку, ее никто не собирается оставлять. То, что она находит силы в себе, потому что она знает, что она чиста, в ней нет вины. Для меня она несет красоту в нашу жизнь, потому что в ее исполнении это не спорт, а искусство. Но, я еще раз говорю, я надеюсь, что так же грамотно, как это было все спланировано, так же грамотно мы это сможем все расследовать и вынести справедливый вердикт.

Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», — приводит Первый канал слова Тутберидзе.

В воскресенье, 13 февраля, Валиева должна была по видеосвязи выступить на слушании в Спортивном арбитражном суде, который рассматривает дело 15-летней фигуристки.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у 15-летней Валиевой. В заявлении ITA говорится, что образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).