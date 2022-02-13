Этери Тутберидзе: «Валиева — лидер нашей сборной, она — лицо нашей сборной»

Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ее сложно победить на льду, и она на протяжении трех лет показывает высочайший уровень, и лидировала во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Она — лидер нашей сборной, она — лицо нашей сборной, поэтому, конечно, такое меткое попадание.

Для меня командная медаль — это медаль страны, и очевидно, что наша страна, поскольку и это показывает развитие четырех видов фигурного катания, наша страна в четырех видах сильнее, чем остальные. И если бы каталась не Камила, а другая спортсменка, или третья, или обе, результат был бы тот же. Поэтому просто как-то обидно, что эта вся ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде, я так понимаю, для того чтобы это громче прозвучало, получило больше резонанса, но мы справимся», — приводит Первый канал слова Тутберидзе.

В воскресенье, 13 февраля, Валиева должна была по видеосвязи выступить на слушании в Спортивном арбитражном суде, который рассматривает дело 15-летней фигуристки.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у 15-летней Валиевой. В заявлении ITA говорится, что образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).