Энберт высказался о выступлении Синициной и Кацалапова в командном турнире на Олимпиаде

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, что думает о выступлении российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на командном турнире Олимпиады.

«Оценки Синициной и Кацалапова неожиданные. Вика с Никитой все-таки на данный момент действующие чемпионы мира. Казалось, что американцев они могут побеждать, но, возможно, в личном будет все по-другому. По-другому будут оценивать. В произвольной я каких-то грубых помарок и ошибок не заметил. Возможно, где-то проблемы с уровнем, надо протоколы подробнее смотреть. Где-то по уровню немножко потеряли.

Но, я думаю, что в личном турнире мы можем рассчитывать на победу Вики и Никиты. В танцах на льду я подробно разобрать не могу, но по тому, что я видел, возможно, они действительно по уровню где-то не добрали. Но это не значит, что они не смогут добрать это в личном турнире», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине. Сборная США стала второй. В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.

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