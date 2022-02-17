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Сегодня, 17:22

Эмоции Валиевой и Тутберидзе после объявления оценок на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Тутберидзе, Валиева, Глейхенгауз..

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине закончился личный турнир среди фигуристок.

Последней на турнире выступала Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы. В произвольной она ошиблась на тройном акселе, прыгнула четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа и упала с сольного четверного тулупа.

Оценки Валиева ждала вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.

В итоге Валиева получила 141,93 балла за прокат, а по сумме двух выступлений набрала 224,09 балла и стала четвертой.

Золото выиграла россиянка Анна Щербакова, прыгнувшая два четверных прыжка и получившая в сумме 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков (251,73).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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