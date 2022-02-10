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Сегодня, 12:17

Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву

Екатерина Савостина
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала пост, в котором обратилась к соотечественнице Камиле Валиевой.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс... Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева в Instagram.

15-летняя Валиева выступает на Играх в Пекине в составе сборной России (ОКР).

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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