Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала пост, в котором обратилась к соотечественнице Камиле Валиевой.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс... Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева в Instagram.

15-летняя Валиева выступает на Играх в Пекине в составе сборной России (ОКР).

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.