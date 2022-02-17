Елена Радионова: «Валиева — бриллиант фигурного катания»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова поделилась впечатлениями от выступления фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Хочется написать пару слов об Олимпиаде. Девчонки! Вы — чемпионки наших сердец.

Аня! Поздравляю тебя с золотом и двумя прекрасными прокатами! Ты уже вписала себя в историю фигурного катания. Ты большая умничка! Ты настолько уверенно и классно откатала свои программы, что сложилось чувство, как будто это уже твоя не первая Олимпиада!

Саша! Я также поздравляю и тебя! Ты большая молодец! Ты — тот человек, который двигает фигурное катание вперед!

Ты — первая в истории, кто сделала 5 четвертных среди девушек. Ты подняла планку до невероятного уровня. Ты — космос!

Камила! Дорогая наша девочка! Не расстраивайся! Ты — бриллиант фигурного катания, ты — чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей! За тобой вся страна. Не каждый даже взрослый человек справится с таким грузом, который лег на твои хрупкие плечи.

Я очень хочу тебя поддержать! На твое катание можно смотреть бесконечно. Ты герой, и у тебя столько всего еще впереди!" - написала Родионова в Instagram.

Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Трусова получила 177,13 балла, набрав по сумме выступлений 251,73 балла и выиграв серебро. Валиева получила 141,93 балла и стала четвертой, по сумме выступлений набрав 224,09 балла.