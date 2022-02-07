Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:57

Елена Исинбаева с трибун поддерживала российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко
Елена Исинбаева.
Фото ОКР

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева присутствовала на трибунах во время выступления сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Видео с экс-спортсменкой опубликовала пресс-служба ОКР.

Елена Исинбаева. Фото ОКР
Елена Исинбаева.
ОКР

Российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Елена Исинбаева
1
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине
«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Роднина — о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»
Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк заявил, что уже придумал особенную картину на тему олимпийского чемпионства

Галлямов: «Мы даже и не знали про Чжоу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости