Елена Исинбаева с трибун поддерживала российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева присутствовала на трибунах во время выступления сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Видео с экс-спортсменкой опубликовала пресс-служба ОКР.

Елена Исинбаева. ОКР

Российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.