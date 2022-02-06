Боброва — о прокате Кондратюка в командном турнире: «Отработал по максимуму»

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва после проката фигуристка Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине восхитилась его результатом.

«Боже, это просто невероятно. Друзья, если Марк также классно справится с личным турниром, я лично куплю ему кубок, медаль и вручу ему от всей России, от всех спортсменов. Отработал на максималке. Это все, что он мог сделать», — сказала Екатерина Боброва в эфире телеканала «Россия-1».