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Сегодня, 07:39

Боброва — о прокате Кондратюка в командном турнире: «Отработал по максимуму»

Виктория Кравченко

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва после проката фигуристка Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине восхитилась его результатом.

«Боже, это просто невероятно. Друзья, если Марк также классно справится с личным турниром, я лично куплю ему кубок, медаль и вручу ему от всей России, от всех спортсменов. Отработал на максималке. Это все, что он мог сделать», — сказала Екатерина Боброва в эфире телеканала «Россия-1».

Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).
Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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