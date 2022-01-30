Егор Базин опубликовал фото со сборов в Красноярске

Базин опубликовал фото с тренировки на предолимпийском сборе в Красноярске

Российский фигурист Егор Базин показал фото с тренировки на сборе в Красноярске, где проходит подготовка к Олимпиаде в Пекине.

25 января сообщалось, что фигурист и тренер Денис Самохин сдали положительные тесты на коронавирус.

«В отличном настроении в морозном Красноярске работаем с Елизаветой Худайбердиевой и Денисом Самохиным и стараемся стать лучшей версией себя», — написал Базин в Instagram.

Отметим, Худайбердиева и Базин являются первыми запасными российской сборной на Игры в танцах на льду.

Сегодня, 30 января, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая намекнула на новые случаи коронавируса в сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой, которая пройдет с 4 по 20 февраля.