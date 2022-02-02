Двукратный олимпийский чемпион Платов оценил программы Камилы Валиевой на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов оценил программы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Камила Валиева — это что-то уникальное. Особенно короткая программа в исполнении этой девочки. Все-таки до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато. Та же Каролина Костнер брала «Болеро», уже будучи взрослой. Валиева показывает в своем катании абсолютно зрелые эмоции, но «Болеро», на мой взгляд, нужно исполнять более спокойно. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику — и отнюдь не одними прыжками. Но талант в этой девочке, конечно, сумасшедший. Думаю, Камила будет выигрывать эти Олимпийские игры», — заявил Платов в интервью RT.

Ранее Платов заявил, что просто вручил бы Ханю и Чену две золотые медали.