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Сегодня, 10:34

Духовник олимпийской сборной России считает, что для Валиевой важно любое слово поддержки

Сергей Разин
корреспондент

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев поделился мнением о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Я случайно с Камилой пересекся перед ее выступлением, наверное, по-светски. А в отношении духовной стороны — ну как можно быть в стороне, когда человек в беде? И здесь всякое взрослое, отеческое слово может быть важным и нужным, полезным и добрым, каждый из нас, находясь в этих испытаниях, совершает свое. О поддержке друг друга сказано в мудрых традициях каждого народа, о важности плеча тому, кто сегодня нуждается в поддержке, доброго слова, просто присутствия», — приводит слова Алексеева ТАСС.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/13722167
Олимпиада
Камила Валиева
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