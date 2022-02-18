Козловский: «Если судить по внутренним впечатлениям, давно не было такого спокойного проката, как сегодня»

Козловский заявил, что такого спокойного проката, как в короткой программе на Олимпиаде, давно не было

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде-2022.

«Не тяжело выступать последними. Если судить по внутренним впечатлениям, давно не было такого спокойного проката. Уже настолько привыкли к арене, атмосфере, всем лицам. Единственное различие — количество вас здесь!

Пузырь здесь условный. Мы можем ходить по соревнованиям. Так что ковидные ограничения. Единственное — усиливается ощущение, что пора домой, хочется увидеть родных", — сказал спортсмен.

За короткую программу Бойкова и Козловский получили 78,59 балла. Пара по итогам выступления занимает четвертое место.

На данный момент в турнирной таблице лидируют Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая (84,41). На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25), на третьем — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.