Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:00

Губерниев: «Невключение Валиевой в список участниц показательных выступлений — удар по искусству и всем зрителям»

Дмитрий Губерниев назвал невключение Валиевой в список участниц показательных выступлений ударом по искусству
Антон Иванов
Камила Валиева.
Фото Reuters

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на невключение Камилы Валиевой в список участниц показательных выступлений на Олимпийских играх-2022.

«Камила Валиева — это образец высокого искусства. Гениальный ребенок, который на этой Олимпиаде превратился в настоящую спортсменку. Невключение ее в список участниц показательного выступления — мощнейший удар по искусству, фигурному катанию, по всем зрителям. Показательные выступления можно сравнить с театром. Лучшие из лучших выходят и показывают свое мастерство. Отсутствие Валиевой в этом списке сильно принижает ценность этих выступлений!» — сказал Губерниев «СЭ».

15-летняя Валиева набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине четвертое место.

Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
4
2
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российский фристайлист Омелин вышел в 1/8 финала Олимпиады со вторым результатом
Олимпиада 2022: полуфиналы в хоккее, последние гонки в биатлоне и старт пар в фигурке. Онлайн-трансляция 18 февраля
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты
Томас Бах: «Надеюсь, Камила Валиева получит всю помощь»
«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это». Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой
«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных». Глейхенгауз — о серебре Трусовой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томас Бах: «Надеюсь, Камила Валиева получит всю помощь»

Евгений Плющенко: «Поставил на победу Щербаковой на Олимпиаде и выиграл несколько миллионов рублей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости