Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на невключение Камилы Валиевой в список участниц показательных выступлений на Олимпийских играх-2022.

«Камила Валиева — это образец высокого искусства. Гениальный ребенок, который на этой Олимпиаде превратился в настоящую спортсменку. Невключение ее в список участниц показательного выступления — мощнейший удар по искусству, фигурному катанию, по всем зрителям. Показательные выступления можно сравнить с театром. Лучшие из лучших выходят и показывают свое мастерство. Отсутствие Валиевой в этом списке сильно принижает ценность этих выступлений!» — сказал Губерниев «СЭ».

15-летняя Валиева набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине четвертое место.