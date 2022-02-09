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Допинг

Сегодня, 09:59

«У всех сейчас легкий шок». Журова — о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Журова отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста
Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста, который был сдан перед стартом Олимпийских игр-2022.

«Думаю, что у всех сейчас легкий шок, потому что в фигурном катании допинговых скандалов точно не было. Лишить в этом виде спорта медалей... Конечно, если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет», — сказала Журова «СЭ».
Ранее, 9 февраля, Insidethegames сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.
7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день — во вторник, 8 февраля.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Светлана Журова
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