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Сегодня, 17:30

В Госдуме отреагировали на выступление российских пар на Олимпиаде

В Госдуме считают, что российской паре чуть-чуть не хватило до победы на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги произвольной программы для российских пар на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Чуть-чуть нам не хватило до первого места. Тут даже нельзя сказать, что мы проиграли. Катание было поразительным. Сегодня получилась серьезная борьба. Отчасти такие результаты связаны с тем, что китайцы — хозяева Олимпиады. Можно за вторую оценку немного подтянуть. Наши ребята за технику получили выше баллы, но за счет второй оценки получилось чуть похуже. Оспорить это сложно. Но нельзя говорить, что побед Китая была несправедливой. Мы понимали, если китайцы будут хорошо катать, то тяжело будет выиграть у них», — сказала Журова «СЭ».

19 февраля российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Игр-2022. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими
Четвертое итоговое место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Олимпиада 2022: Евгения Тарасова и&nbsp;Владимир Морозов. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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