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Сегодня, 13:20

В Госдуме РФ отреагировали на решение МОК не проводить церемонию награждения призеров командного турнира среди фигуристов на ОИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение МОК не проводить церемонию награждения призеров командного турнира среди фигуристов на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент
Кто в итоге получит медали командника — пока неизвестно.
Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения призеров в командном турнире фигуристов.

«Решение CAS — промежуточное, — сказал Свищев «СЭ». —  Нам предстоит еще большая работа, чтобы отстоять интересы Камилы. Ей дали возможность выступить, потому что она находится под защитой МОКа. Наши адвокаты и Олимпийский комитет России должны справиться с этой задачей. Вопрос с награждением — временный. Если по какой-то причине не будет награждения, то мы же все равно понимаем, что это наша медаль. Мы очень хотим, чтобы наши спортсмены занимали высокие места. Если займут весь пьедестал, то это вообще космический результат. Не будет награждения? Ничего страшного, подождем. Самое главное — отстоять наших спортсменок, наших граждан. Мы уверены, что Камила не имеет никакого отношения к запрещенным препаратам. Пожелаем нашим спортсменкам успеха. Чем лучше они выступят, тем более явным будет доказательство, что наша школа фигурного катания развивается в правильном направлении».

Ранее, 14 февраля, МОК объявил, что церемония награждения в женском одиночном катании также не состоится, если в тройку призеров попадет Камила Валиева.

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Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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