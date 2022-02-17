Денис Мацуев рассказал, как будет болеть за российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде

Российский пианист Денис Мацуев заявил, что изо всех сил будет болеть за российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«О Камиле уже все сказано — она держит удар. Уникальная спортсменка, блистательный человек, у нее настоящее «Болеро» — постепенное нарастание из ничего, из барабанного ритма. И когда это заканчивается кульминацией... Будем кричать, будем срывать голос, переживать, они почувствуют эту поддержку. Но для меня лично они уже победительницы», — сказал Мацуев ТАСС.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место.