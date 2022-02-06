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Сегодня, 09:12

Дедлайн по объявлению составов на произвольные программы командника Олимпиады отложен

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», составы пяти сборных-участниц последнего дня олимпийского командного турнира по фигурному катанию будут объявлены после 21:00 по пекинскому времени 6 февраля (16:00 мск).

Это связано с ПЦР-тестами на коронавирус, которые берут у фигуристов. Официально после объявления составов нельзя будет сделать замену даже по травме.

До этого дедлайном в официальных документах ISU стояло время 13:45 по местному времени (8:45 мск).

Ранее журналистам сообщили о своем участии в произвольном танце Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Фигурное катание
Олимпиада
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