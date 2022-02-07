Даниил Глейхенгауз прибыл в Пекин на Олимпиаду

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прибыл в Пекин на Олимпиаду.

Глейхенгауз находился вместе с Тутберидзе и Сергеем Дудаковым на арене во время выступления Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира. Это означает, что хореограф сдал необходимые тесты и они дали отрицательный результат.

Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Olympics

Ранее издание «РБК Спорт» сообщало, что Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус и из-за этого не прилетели вместе со сборной в Пекин.