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Сегодня, 06:58

Член МОК Освальд прокомментировал решение CAS разрешить Валиевой продолжить участие в Олимпиаде

Сергей Федоров
Корреспондент

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дэнис Освальд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

«Решение было принято независимым судом, мы подписанты. Оно обязательно, мы должны уважать это решение. Мы еще не получили мотивировочную часть, не знаем всех аргументов, которые рассматривались судом.

Согласно пресс-релизу, главным фактором было то, что в случае отстранения Валиева не смогла бы участвовать. Это был бы непоправимый вред. Она может побороться за золото. Мы должны уважать это решение.

Будем ли пересматривать похожую ситуацию 1972 года, с американским пловцом, который не получил защиту как Валиева? Каждый кейс особенный. Должен применяться тот закон, который действует на момент запрещения. Законы в 1972-м были совсем другие. Очень сложно сравнивать нынешнее дело с кейсами прошлого. Пересматривать старые дела на основе современного закона — тоже ненормально», — заявил Освальд.

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой, которая допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
МОК
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