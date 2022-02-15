Член МОК: «Люди со всего мира имеют свое мнение по делу Валиевой, о котором даже мы не знаем подробностей»

Член Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Защищенное лицо по кодексу ВАДА — это несовершеннолетний до 16 лет. Это часть правил. И Валиева пользуется преимуществами этих правил. В том числе это отражено в решении CAS. Мы не должны забывать, что это один из двух допинговых случаев на этих Играх. На прошлых Олимпиадах случаев было больше. Конечно, из-за такого малого количества все внимание досталось этому кейсу. Но мы не должны преувеличивать важность одного отдельного случая. А преимущества, которыми она пользуется, описаны в кодексе ВАДА. Может быть, это будем пересмотрено в будущем, если мы почувствуем, что остальные спортсмены недостаточно защищены по сравнению с защищенными лицами.

Критика спортсменов? Удивительно, что люди со всего мира имеют свое мнение по делу, о котором даже мы не знаем подробностей. Очень легко критиковать, когда ты не все знаешь. Мы стараемся делать все по закону. Быть под критикой — часть нашей работы. Но мы не могли сделать больше, чем мы сделали. Мы сбалансировали ситуацию самым подходящим образом», — сказал Освальд.

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине, вечером Валиева вышла на тренировку.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Отметим, что МОК после допуска Валиевой отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, а также постановил: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.