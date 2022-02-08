Чешский фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры

Чешский фигурист Михал Бржезина объявил о завершении карьеры после того, как не сумел квалифицироваться в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине.

«Всегда сложно говорить подобное, но сейчас я в последний раз стоял на олимпийском льду. Я никогда не оказался бы здесь без поддержки, которую мне с детства оказывали семья, друзья и тренеры.

Теперь мне не терпится обнять жену и дочь и рассказать им все безумные истории, произошедшие со мной за все эти годы. Замечательная жизнь одного старичка, который просто обожает кататься!" - написал 31-летний спортсмен в Instagram.

Бржезина — бронзовый призер чемпионата Европы-2013, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров-2009 и четырехкратный чемпион Чехии (2010, 2015, 2016, 2020).

Он выступал на Олимпийских играх четыре раза.