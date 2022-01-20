Чайковская назвала сильнейшим состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская высказалась о составе олимпийской сборной России по фигурному катанию.

«Выбран наисильнейший состав, сильнее не подберешь, — приводит слова Чайковской ТАСС. — По двум стартам выявлены наиболее сильные фигуристы по всем видам. Советы дебютантам? У них есть замечательные наставники, они им все расскажут и покажут, а советов со стороны не нужно».

Также она ответила на вопрос о составе на командный турнир.

«Состав на командный турнир не может быть объявлен, пока нам не будет известно, кто будет участвовать в других командах. Мы считаем каждое место, и в зависимости от соперников будем принимать решение», — сказала Чайковская.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.