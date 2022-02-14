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Сегодня, 09:22

CAS в Пекине не рассматривал вопросов, связанных с командным турниром на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

CAS в Пекине не рассматривал вопросов, которые были бы связаны с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде. Сборная России юридически сохраняет статус чемпионов.

Ранее сообщалось, что команду могут лишить золотых медалей. Церемония награждения была перенесена из-за информации о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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