CAS: триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки, говорится в мотивировочной части решения суда.

По словам представителей 15-летней спортсменки, она не употребляла запрещенное вещество преднамеренно, оно попало в ее организм, вероятнее всего, бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин.

В четверг вечером CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой. Ранее суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила.

На прошлой неделе Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Фигуристка лидировала после короткой программы в личном турнире одиночниц, но в произвольной заняла пятое место, и по сумме двух прокатов стала четвертой.