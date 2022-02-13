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Допинг

Сегодня, 23:43

CAS: решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз об окончании слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание выездной панели началось в 20:34 (15:34 мск) 13 февраля и завершилось в 02:10 (21:10 мск) 14 февраля по местному времени.

Слушание прошло в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие следующие стороны и их представители:

Международный олимпийский комитет (МОК),
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА),
Международный союз конькобежцев (ISU),
Камила Валиева,
Олимпийский комитет России (ОКР).

Панель арбитров, в которую входили итальянец Фабио Иудика (председатель), американец Джеффри Бенц и Весна Ракочевич из Словении, вынесет свое решение в понедельник, 14 февраля, около 14:00 (09:00 мск).

Камила Валиева. Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного

Напомним, что МОК, ISU и ВАДА не согласились с решением дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой и оспорили его в CAS.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Одиночный турнир у женщин на Олимпийских играх-2022 стартует во вторник, 15 февраля, произвольную программу фигуристки покажут в четверг, 17 февраля.

Олимпиада
Камила Валиева
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