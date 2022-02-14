CAS: решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны»

Согласно пресс-релизу CAS, решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним.

Также в решении о допуске 15-летней фигуристки к личному турниру учтено позднее ее извещение о положительной допинг-пробе в декабре.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катаCAS: решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны»

Согласно пресс-релизу CAS, решение допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним.

Также в решении о допуске 15-летней фигуристки к личному турниру учтено позднее ее извещение о положительной допинг-пробе в декабре.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.нию на Олимпиаде.