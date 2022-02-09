Бывший врач «Спартака» рассказал о препарате, который якобы нашли в пробе Валиевой

Бывший врач футбольного «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» рассказал о препарате, который предположительно нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Триметазидин можно принимать взрослым, но не детям. На препараты всегда нужно заранее писать заявление, что спортсмен его принимает. Тогда ничего не будет. Надо уведомлять олимпийский комитет и антидопинговое агентство. Если это не было выполнено, тогда это считается нарушением. Мне кажется, что все это связано с политической борьбой. Это борьба Америки и Японии против России», — сказал Лю «СЭ».

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней Валиевой.