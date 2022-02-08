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Сегодня, 08:24

Бутырская оценила выступление Кондратюка и Семененко в короткой программе на Олимпиаде

Георгий Скобликов

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление российских фигуристов в мужской короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Думаю, что на выступлении Кондратюка сказался командный турнир. Не представляете, какое у него было напряжение, как за него все переживали. У нас всегда был провал в мальчиках. Именно из-за мужского выступления на прошлой Олимпиаде немного не хватило до золотой медали. Поэтому Марк настолько был собран, что этой концентрации не хватило сегодня. Он так боялся внутренне подвести именно команду, а не себя. Далековато, отрыв есть, большой, но есть еще произвольная программа. Надеюсь, что он восстановится. Ему сейчас нужно просто расслабиться, потому что он уже олимпийский чемпион. Пусть показывает классное катание», — сказала Бутырская «СЭ».

Также Бутырская высказалась о прокате российского фигуриста Евгения Семененко в короткой программе на зимних Играх-2022.

«Евгений — молодец! С Алексеем Николаевичем хорошо подготовились к короткой программе. Здорово, что у нас хотя бы один мальчик откатал чистенько, показал, на что он способен. Будем надеяться на хороший прокат», — сказала Бутырская «СЭ».

По итогам короткой программы Марк Кондратюк набрал 86,11 балла. Евгений Семененко получил 95,76 балла. У Андрея Мозалева — 77.05.

Евгений Семененко
Мария Бутырская
Марк Кондратюк
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