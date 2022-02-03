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Сегодня, 13:23

Бутырская — о составе на командный турнир: «Все правильно! Это первые номера во всех видах»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» оценила состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

«Все очень правильно! Если мы хотим золото в командном турнире, то это очень грамотный и правильный состав. Это первые номера во всех видах. Кто лучше Валиевой катает короткую программу? Я не могу назвать таких людей. Камила показывает лучшие результаты в короткой программе. Она же не на следующий день пойдет катать индивидуальную программу. У нее будет возможность восстановиться. Они одни катают эти программы каждый день и не по одному разу. Спросите у нее, хочет ли она принести России золото? Она ответит: «Конечно, хочу!», — сказала Бутырская «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира Олимпиады-2022 начнутся в пятницу, 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Мария Бутырская
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