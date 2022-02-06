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Сегодня, 13:03

Брайан Орсер отказался отвечать на вопросы про Юдзуру Ханю на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Канадский тренер Брайан Орсер попросил журналистов не спрашивать его о Юдзуру Ханю и взаимоотношениях с фигуристом в разговоре с журналистами после тренировки в Пекине. Орсер появился в форме корейской сборной.

Юдзуру Ханю. Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид

Перед Олимпиадой Орсер не попал в официальный список участников олимпийской делегации от японской сборной. До этого он считался официальным тренером Ханю.

Ханю прибыл в Пекин через несколько дней после начала официальных олимпийских тренировок и пропустил обе программы командного турнира.

Брайан Орсер
Юдзуру Ханю
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