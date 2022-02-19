Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Они прыгнули параллельный тройной сальхов, каскад тройной тулуп+двойной тулуп+двойной тулуп, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер с ошибкой — партнерша допустила степ-аут.

За прокат Бойкова и Козловский получили 141,91 балла. В сумме они набрали 220,50 балла и занимают первое промежуточное место.