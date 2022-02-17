«Держись милая, мы тебя любим всей Россией!» Реакция соцсетей на четвертое место Валиевой на Олимпиаде

Болельщики в соцсетях поддержали Валиеву после завершения соревнования фигуристок на ОИ

17 февраля российская одиночница Камила Валиева заняла четвертое место по итогам соревнований Олимпиады-2022, набрав 224,09 балла. Болельщики в соцсетях поддержали 15-летнюю спортсменку:

amigo_2016: «Все хорошо она молодец! На следующей ОИ свое заберет!»

irakataewa: «Просто сожрали девочку. Дрогнула».

pavon345: «Камила, мы с тобой».

Сама фигуристка Олимпиады в Пекине заплакала после своего самого неудачного выступления в карьере.

ermakov40100: «Все впереди! Через четыре года только 19 будет! Расквитается за сегодняшний день! Мужества и терпения ребенку».

gantsevvladimir: «Пусть плачут завистники. Ты лучшая. Ты наша гордость. Любим!»

serjio.78: «Маленькая наша героиня! Не плачь! Вся страна с тобой! Ты олимпийская чемпионка в команде — это точно подвиг! У тебя все еще впереди, талантливый, нежный ребенок, Камила! 15 лет только начало! Мы гордимся тобой, Камила!»

netting_and_leather: «Милая девочка, мы с тобой и верим в тебя. Не сдавайся, пожалуйста, ты лучшая в мире».

kravchenko7925: «Спасибо девочка за все выступления. Ты просто умничка, все с тобой».

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером Игр-2022 стала японка Каори Сакамото (233,13).