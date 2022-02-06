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Сегодня, 21:20

Блогер из США пришел в восторге от выступления Кондратюка на Олимпиаде-2022

Данил Алешин
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Американский блогер и ведущий подкаста о фигурном катании The Skating Lesson Джонатан Бейер в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление россиянина Марка Кондратюка в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр.

«Марк отлично выступает на этой Олимпиаде! — заявил Бейер. — Его программа «Иисус Христос — суперзвезда» очень захватывающая, потому что он отдает 100% своей энергии выступлению. Его заключительная дорожка шагов, поставленная на звуки плети в конце его программы, невероятно креативная и напряженная. К тому же, в своей финальной позе он был таким страстным!»

Марк Кондратюк. «Кондратюк в своей финальной позе был таким страстным!» Взгляд из Америки на прокаты наших фигуристов

Кондратюк занял второе место в произвольной программе, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

«Мне до сих пор очень не хватает Коляды. Если его тест теперь отрицательный, я бы хотел, чтобы он в итоге смог приехать на индивидуальный турнир. Его линии совершенны, а техника — это просто как по учебнику. Я знаю, что у него проблемы со стабильностью, но для меня он прекрасен. У Марка, может быть, нет традиционных воздушных позиций или утонченности Коляды, но он обладает огромной энергией, захватывающими исполнительскими способностями и вникает в музыку. Я так счастлив за него. У России не будет проблем с приобретением командного золота!»

В понедельник, 7 февраля, произвольной программой в парном катании стартует заключительный день командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Олимпиада
Марк Кондратюк
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